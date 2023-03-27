أخبار ريال مدريد اليوم: استمرار كارلو أنشيلوتي .. وعودة لخيار جابرييل جيسوس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 27 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 27 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 27 مارس 2023:

رغم تزايد التكهنات بشأن مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع نادي ريال مدريد الإسباني، وسط رغبة منتخب البرازيل في الحصول على خدماته، والحديث عن إقالته من النادي الملكي، إلا أن الأمور تبدو في صالح الإيطالي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لا يخطط للقيام بالكثير من التعزيزات في الصيف المقبل، وإدارة النادي الملكي ترى أن أنشيلوتي هو المدرب المثالي لإدارة غرفة الملابس في "سانتياجو برنابيو". (طالع التفاصيل)

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد هو ثاني أعلى أندية أوروبا ربحًا للمال من مبيعات اللاعبين الشباب.

التقرير أكد أن ريال مدريد جنى أرباحًا تصل إلى 386 مليون يورو منذ موسم 2013-14 من مبيعات لاعبي فريق "كاستيا".

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد هو ثاني أكثر أندية أوروبا تحقيقًا للإيرادات من مبيعات لاعبي الأكاديمية بعد نادي بنفيكا البرتغالي.

صحيفة "as" أكدت أن ميلان يسعى جاهدًا للاحتفاظ بخدمات براهيم دياز لاعب ريال مدريد المعار إلى "الروسونيري" حتى نهاية موسم 2022-23.

التقرير أشار إلى أن ميلان سيحاول الاحتفاظ بخدمات دياز عبر التفاوض مع ريال مدريد لشراء عقده بمبلغ أقبل من 22 مليون يورو.

ريال مدريد يؤمن بتطور براهيم دياز، ولم يرغب في تضمين خيار شراء في عقد إعارة اللاعب إلى ميلان، ويأتي الرحيل المحتمل للثنائي ماركو أسينسيو وداني سيايبوس ليفتح الباب أمام عودته إلى النادي الملكي.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يفكر في التحرك من أجل التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

التقرير أشار إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان لديه اهتمام طويل الأمد بالتعاقد مع جيسوس، وسيحاول التعاقد معه بسبب قدراته على اللعب في قلب الهجوم والجناح.