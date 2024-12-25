لم يكن يعلم..

كشف تقرير صحفي عن موقف ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، من شراء عائلة الملياردير برنار أرنو نادي باريس إف سي، الناشط بدوري الدرجة الثانية في فرنسا.

وأشاد الخليفي بشراء عائلة أرنو ومجموعة ريد بول نادي باريس إف سي، إذ صرّح بأنها "أخبار رائعة، هذا رائع لباريس، رائع لكرة القدم الفرنسية، سيجلب ذلك منافسة جديدة صحية على أعلى مستوى في العاصمة".

ولكن صحيفة "ليكيب" قالت إن "رجل الأعمال القطري كان منزعجًا بالفعل من هذه الأخبار، إذ لم يكن على علم بعملية الشراء من الأساس".

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وأضافت: "إذا كان الخليفي قد حافظ على مظهره الجيد على المستوى العام، لكنه انزعج من هذه العملية، يرى منافسًا بإمكانيات هائلة يمتلك اسم باريس وبرج إيفل على شعاره".

"سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن باريس إف سي سينتهي به الأمر إلى إلقاء ظلاله على باريس سان جيرمان"، هذا ما قاله شخص مُطلع على الشأن القطري.

وختمت "ليكيب": "ما قد يهدئ من غضب الخليفي، أنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع الرئيس الجديد لنادي الدرجة الثانية، أنطوان أرنو، الذي يشجع باريس سان جيرمان في الأساس".