أخبار دوري روشن اليوم | إقالة مدرب الفتح .. وجيرارد يكشف دور الاتحاد في "انتفاضة" الاتفاق الخليجية

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024..

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الفتح يعلن عن إقالة جوستافسن

أعلن نادي الفتح عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني السويدي ينز جوستافسن، من الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين، بعد مراجعة شاملة لأداء الفريق في الفترة الماضية.

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وقررت إدارة الفتح، تكليف المدير الفني للفئات السنية، الألماني جايدو هوفمان، لقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت، على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد، في فترة التوقف المُقبلة، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

ويحتل الفتح، المركز الثامن عشر، والأخير، في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 5 نقاط بعد مرور 12 جولة، ليبتعد عن مناطق البقاء بفارق 4 نقاط.

جيرارد يكشف دور الاتحاد في "كلاسيكو الخليج"

كشف الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتفاق، عن دور مباراة الاتحاد، في الفوز العريض للنواخذة على العربي القطري بخماسية دون مقابل، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وقال جيرارد، عبر برنامج "دورينا غير"، إن الاتفاق قدم شوطًا أول جيدًا في مباراة الاتحاد في دوري روشن السعودي، ولكن بعد الخسارة برباعية، طالب اللاعبين بردة فعل، حتى جاء الانتصار العريض في مباراة العربي القطري.

وتابع "نمتلك الموهبة والجودة في اللاعبين، وبدأنا الموسم بشكل جيد، ولكن عانينا من بعض الإصابات، وفي مباراة العربي، شاهدنا الفريق عندما يكون في كامل جاهزيته البدنية".

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراره بفتح فترة تسجيل استثنائية لكافة أندية دوري روشن السعودي، قبل كأس العالم للأندية 2025، حيث تقام الفترة بين 1-10 يونيو المُقبل، عملًا بالفقرة 4 من المادة 22 بلائحة المونديال، التي تتضمن منح الاتحادات الوطنية الأعضاء صلاحية فتح فترة تسجيل استثنائية، حال مشاركة أي من أنديتهم في البطولة.

يترقب عشاق الألعاب الإليكترونية، نقلة نوعية في ممارسة كرة القدم، عبر لعبة UFL، التي تسعى لتقديم امتيازات جديدة، قد تصير منافسًا قويًا للعبة EAFC، والتي لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دورًا محوريًا، في ظهورها، كسفير ومستثمر للعبة.

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فجّر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، جدلًا كبيرًا، بعدما انتقد اتحاد الكرة، وقراره بشأن عدد الأجانب في دوري روشن، والذي أثر بدوره على دقائق لعب السعوديين في مسابقة دوري روشن، وانعكس على أداء الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.