أخبار دوري روشن السعودي اليوم | رحيل أبطال الكأس الاستثنائية والشباب يعوض المايسترو بـ"ماكينة الأهداف الفرنسية"

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 31 مايو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 31 مايو 2024..

كشف عن موعد إعلان مكانه .. ياسر المسحل يفجر مفاجأة بشأن كأس السوبر السعودي

كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، عن الموعد الذي سيتم الكشف فيه عن المكان الذي سيستضيف بطولة كأس السوبر السعودي 2024-25. (طالع التفاصيل)

الفيحاء يودع نجوم الكأس الاستثنائية

أعلن نادي الفيحاء عن رحيل عدد من اللاعبين الذين شاركوا ضمن الكتيبة الفائزة بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في موسم 2021-2022، لأول مرة في تاريخ النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف الفيحاء عن رحيل الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، فضلًا عن سلطان مندش، الذي انتقل إلى التعاون حتى 2026، وكذلك أنتوني نواكايمي وريكاردو رايلر، عن صفوف الفريق، تزامنًا من انتهاء الموسم الرياضي الجاري.

وأنهى الفيحاء موسم 2023-2024، في المركز التاسع من مسابقة دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة، كما تأهل فارس المجمعة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، للمرة الأولى، قبل الخسارة أمام النصر، في مواجهة سعودية خالصة.

المايسترو يرفض أندية الصندوق ويطير إلى القادسية

كشف نادي القادسية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، عن تعاقده رسميًا مع حسين القحطاني، نجم فريق الكرة بنادي الشباب، ليدعم صفوف فارس الشرقية في الموسم الجديد.

وتعاقد القادسية رسميًا مع حسين القحطاني، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم، حتى يونيو 2027.

وكان حسين القحطاني محط اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي، وخاصة النصر الذي اشترط على الشباب، التعاقد معه بديلًا لسيكو فوفانا، قبل أن يرفض الليوث، كما ارتبط اسمه برغبة قطبي جدة، الأهلي والاتحاد، في الحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي.

الكويكبي يشد الرحال إلى التعاون

أعلن نادي التعاون عن تعاقده رسميًا مع محمد الكويكبي، قادمًا من الاتفاق، في صفقة انتقال حر، لدعم سكري القصيم في الموسم الجديد.

وانتقل الكويكبي إلى التعاون في يناير الماضي، على سبيل الإعارة من الاتفاق، قبل أن يعلن التعاون عن ضم اللاعب بصورة نهائية، بعقد لمدة 3 مواسم، حتى 2027.

وخاض محمد الكويكبي 15 مباراة بقميص التعاون، في الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

الشباب يضغط .. ويقترب من صفقته الجديدة

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن قائد ليون الفرنسي، ألكساندر لاكازيت، لم يعد متأكدًا من البقاء مع فريقه في الموسم المقبل.

ويضغط نادي الشباب بقوة من أجل التعاقد مع الهداف الفرنسي الذي سجل 53 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة خلال موسمين، بجانب نادٍ سعودي آخر قدم عرضًا ماليًا يضاعف راتبه مع ليون 4 مرات، دون الكشف عن اسم النادي.

وأضاف التقرير أن هناك اهتمامًا سعوديًا قويًا بضم لاعب ليل الفرنسي، آدم وناس، الذي انتهى عقده مع النادي، وسط اهتمام من ناديي الشباب والقادسية لحسم الصفقة، إلا أن التقرير لم يكشف عن اسم الأندية المُهتمة بالتعاقد مع اللاعب.

رئيس الطائي ينوي الترشح في الانتخابات رغم الهبوط

ذكر الإعلامي صالح الفهيد، أن رئيس نادي الطائي تركي الضبعان، يعتزم الترشح مجددًا لرئاسة النادي، وذلك رغم هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى في الموسم المقبل.

وأوضح الفهيد، أن الضبعان، أعلن في اجتماع الأسرة الطائية عن رغبته في الاستمرار برئاسة النادي، واستعداده لخوض انتخابات الرئاسة، في اجتماع الجمعية العمومية المرتقبة أمام أي مرشح آخر.