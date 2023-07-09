أخبار جيدة لبرشلونة .. بديل بوسكيتس يفتح أبواب المستقبل

النادي الكتالوني يخطط للمستقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لديه أهداف أكبر من مجرد تعويض سيرجيو بوسكيتس في وسط الملعب من خلال ضم اللاعب أوريول روميو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي لديه نظرة مستقبلية في تلك الصفقة، حيث يمكن الاعتماد عليه كبديل لبوسكيتس في المقام الأول.

بالإضافة إلى هذا فوجود صاحب الـ 32 عامًا لم يمثل الكثير من الضغوط على نجوم برشلونة الشباب في لاماسيا والذين سيبحثون يومًا ما عن مكانهم في الفريق الأول.

وحددت الصحفية لاعبين بالاسم، يرى برشلونة أنه يمكنه الاستفادة منهما في نفس المكان بجوار روميو دون ضغوط على أي طرف، هما مارك كاسادو وهو الذي سيسافر مع الفريق في الجولة التحضيرية، بالإضافة إلى جيرارد هيرنانديز.

جدير بالذكر أن بوسكيتس كان قد رحل عن برشلونة بنهاية الموسم لينضم لصفوف إنتر ميامي الأمريكي ويلم شمله مع ليونيل ميسي.