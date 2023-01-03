أخبار جيدة لبرشلونة .. النادي الكتالوني يستعيد أراوخو أخيرًا

اللاعب يعود للمباريات من بوابة كأس ملك إسبانيا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستطيع أخيرًا الاستفادة من لاعبه الأوروجوياني رونالد أراوخو نجم دفاع الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أنه لا توجد أي مشاكل في مشاركة اللاعب بالمباريات من جديد بعد غياب بسبب الإصابة.

وكان أراوخو قد ظهر احتياطيًا مع برشلونة في مواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع لكن الصحيفة أكدت مشاركته في الكأس.

ويلعب النادي الكتالوني في كأس ملك إسبانيا أمام نظيره إنتر سيتي مساء الأربعاء، على أمل استعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لصالح ريال بيتيس.

جدير بالذكر أن أراوخو كان قد غاب منذ شهر سبتمبر الماضي بداعي الإصابة في الركبة، وخضع لعملية جراحية أبعدته عن كأس العالم مع أوروجواي.