أخبار برشلونة: خليفة بوسكيتس من ايندهوفن وموقف نيفيش النهائي

تعرف على أخبار برشلونة يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، وما هو أبرز ما يدور داخل البيت الكتالوني؟

يواجه برشلونة فترة شديدة الحساسية في مشواره هذا الموسم خصوصًا بعد الخسارة من ريال مدريد في الكلاسيكو واقتراب توديع دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي بعد الإخفاق في الفوز على إنتر ميلانو الإيطالي في مناسبتين.

تشافي هيرنانديز خرج ليمنح جرعة من الثقة لجماهير البلوجرانا خصوصًا حول بعض الأسماء مثل إريك جارسيا وسيرجيو بوسكيتس اللذين صبت الجماهير انتقاداتها عليهما خلال الآونة الأخيرة.

بينما أعادت محاكمة نيمار فيما بات يعرف إعلاميًا بقضية "نيمار 2" العديد من الكواليس حول هذا الملف الشائك في برشلونة.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول نادي برشلونة وما ينتظره من تحديات وماذا يدور في الغرف المغلقة به.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022:

نيفيش يوافق على الانضمام إلى برشلونة

برشلونة مهتم بالتعاقد مع جوهرة البرازيل

برشلونة يريد التعاقد مع إبراهيم سنجاري لخلافة بوسكيتس

برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة مدافع مانشستر يونايتد

نيفيش يوافق على الانضمام إلى برشلونة

رحب قائد وولفرهامبتون روبين نيفيش في تصريحات نقلتها "آس" باهتمام برشلونة بخدماته، ولكن أكد على سعادته في ناديه الحالي.

وخرجت تقارير في إنجلترا وإسبانيا تشير لاهتمام من البلوجرانا بتعويض الرحيل المتوقع لسيرجيو بوسكيتس الصيف المقبل عن طريق ضم البرتغالي الدولي.

برشلونة مهتم بالتعاقد مع جوهرة البرازيل

أبدى نادي برشلونة الإسباني، استعداده للتعاقد مع أندريه سانتوس لاعب وسط فاسكو دي جاما البرازيلي، وسط منافسة شرسة من نيوكاسل يونايتد.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة لا يخطط لدفع الشرط الجزائي بعقد اللاعب بـ40 مليون يورو، ويأمل النادي الكتالوني في تخفيض السعر من خلال إعارة اللاعب إلى البرازيل في يناير.

برشلونة يريد التعاقد مع إبراهيم سنجاري لخلافة بوسكيتس

أفادت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع إبراهيم سنجاري، لاعب ايندهوفن الهولندي، لخلافة سيرجيو بوسكيتس في وسط ميدان الفريق.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي لم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن إدارة الفريق الكتالوني تريد التعاقد مع اللاعب الإيفواري لخلافة بوسكيتس بداية من الموسم المقبل.

برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة مدافع مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة ترفض الاستسلام، في محاولة التعاقد مع ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن اللاعب البرتغالي، يعد من أولويات برشلونة لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، وتسعى الإدارة للتعاقد معه والدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه.