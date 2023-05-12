أخبار برشلونة اليوم: ليونيل ميسي وأشياء أخرى على الطاولة الكتالونية!

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الجمعة 12 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تنتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني أمورًا كثيرًا من قبل النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بكل الوسائل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

لكن رغم ذلك، عادت الآمال بقوة خلال الآونة الأخيرة حول عودة محتملة للنجم الأرجنتيني إلى ناديه الذي مكث بين صفوفه 17 عامًا لاعبًا في صفوف الفريق الأول.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 12 مايو 2023:

عقد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اجتماعًا هامًا مع زميله السابق في برشلونة والمرشح لمنصب المدير الرياضي للفريق الكتالوني، ديكو، على هامش استعدادات البلوجرانا للموسم الجديد وخصوصًا في ملف الانتقالات الصيفية.

جرى هذا الاجتماع وسط لفيف من أعضاء مجلس إدارة ومسؤولي برشلونة، وفيه تمت مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالميركاتو.

سيعرض ديكو ومسؤولو برشلونة خطة النادي الكتالوني التي سيتم تقديمها بشكل كامل لرابطة الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

لا يبدو المدرب تشافي هيرنانديز راغبًا في ضم لاعب وولفرهامبتون وخط وسطه البرتغالي روبين نيفيش، بالرغم من أن الصفقة تبدو قريبة نظرًا لأن وكيله هو خورخي مينديش.

تشافي يرى أن هناك بعض اللاعبين الذين يمثلون أولوية عن نيفيش، بالتحديد مارتين زوبيمندي من ريال سوسييداد، وسفيان أمرابط من فيورنتينا.

لكن وجود مينديش وعلاقته الطيبة ببرشلونة قد تحسم الصفقة وفقًا لشبكة "إي إس بي إن" التي تؤكد أيضًا أن تشافي ليس راغبًا في إتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

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