أخبار برشلونة اليوم: الكتالوني عليه حماية ميسي.. وليفاندوفسكي يفسر إشارته

تعرف على أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لبرشلونة في الميركاتو وما يدور داخل الكواليس؟

ينتشي برشلونة بفوزه الصعب الذي حققه على أوساسونا خارج الديار في الجولة الماضية من الدوري الإسباني والذي ضمن له صدارة جدول ترتيب المسابقة.

كما أن هدافه الأبرز هذا الموسم روبرت ليفاندوفسكي تحصل على جائزة هامة تعبر عن سياقه التهديفي الرائع وهي جائزة الحذاء الذهبي.

وخلال ذلك، تحدث عن واقعة طرده في مباراة أوساسونا وما هي علاقة تشافي بذلك؟.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

"جول" يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي برشلونة في الصيف وما يدور في كواليس النادي الكتالوني.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022

يبدو أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم برشلونة يخشى من تبعات تلقيه ورقة حمراء أمام أوساسونا ولا يريد ربما أن يرتفع الأمر إلى عقوبة إدارية أخرى في الأيام اللاحقة.

ذلك أن ليفاندوفسكي بعدما تعرض للطرد من المباراة أشار إلى الحكم بما بدا استهزاءً به وهو يغادر، ولكن هذه الإشارة يبدو أنه أسيء تفسيرها.

لقد توجه البولندي بهذه الإشارة إلى تشافي هيرنانديز ليسرد له أن هذه اللقطة التي وقعت تشير إلى شيء دار بينهما فيما سبق.

ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في عام 2023 ووضعت عدة أندية من بينها إنتر ميامي أنظارها على النجم الأرجنتيني من أجل الحصول على توقيعه.

وحسب تقارير صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية فإن النادي الأمريكي واثق من ضم الأسطورة الأرجنتينية العام المقبل، مع تمديد العقد الأخير للمدرب فيل نيفيل، يضع مجلس الإدارة خطة للتوقيع مع الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية.

خلال الإعلان عن عقده الجديد شارك نيفيل بضع كلمات عن الأرجنتيني، قائلًا: "أعتقد أن هذا أمر افتراضي حقًا أفضل لاعب في العالم، أتطلع إلى رؤيته يلعب في كأس العالم، إلى جانب لاعبين رائعين آخرين".

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ لاعب برشلونة الإسباني الحالي، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال موسم 2021-2022.

جاء تتويج البولندي بالجائزة بعد موسم رائع قضاه مع فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني، سجل خلاله 35 هدفًا.