أخبار الهلال | جراحة ناجحة للمالكي، وغياب ميشايل عن المران

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 24 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 يناير 2022.

المالكي يُجري جراحة ناجحة في قطر

أعلن الهلال نجاح العملية الجراحية التي خاضها نجم وسطه عبد الإله المالكي للعلاج من قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأجرى المالكي الجراحة في مشفى اسبيتار في قطر، وقد تمنى النادي عبر تويتر الشفاء العاجل للاعبه السعودي.

دياز ورازوفيتش .. المواجهة الخامسة في السوبر

التقى رامون دياز وفوز رازوفيتش في 4 مواجهات سابقة شهدت تفوق المدرب الحالي للفيحاء على نظيره للهلال.

رازوفيتش واجه دياز مع الفيحاء 3 مرات منها مرتين في الدوري السعودي خسر واحدة وفاز في الأخرى، فيما كانت المواجهة الأهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وحسمها لصالحه بركلات الترجيح.

وحين كان مع الفيصلي التقى رازوفيتش مع دياز في مباراة واحدة انتهت بالتعادل 1-1.

الهلال سيواجه الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مساء الخميس القادم.

المحلل التحكيمي يُصادق على صحة قرارات حكم الهلال وأبها

صادق جاسم محمود المحلل التحكيمي لبرنامج كورة على صحة قرارات حكم مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي.

حيث أكد على صحة ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الهلال وكذلك صحة قرار إلغاء هدفه الثالث.

عودة القائد وغياب ميشايل

شهد مران الأمس للهلال عودة القائد سلمان الفرج ومشاركته في المناورة الفنية التي فرضها المدرب رامون دياز، فيما غاب ميشايل للإصابة.

قبل السوبر .. الهلال يُعلن عودة الفرج وإصابة جناحه

Shahid