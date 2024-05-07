أخبار الهلال اليوم | هتافات عنصرية في الجوهرة المشعة، وميتروفيتش يقصف الجبهات!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 7 مايو 2024

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 مايو 2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيديو | "نحن لا نلعب باليه!" .. ميتروفيتش يسخر من صحفي أهلاوي بعد الفوز في الكلاسيكو هدف الصربي أثار الكثير من الجدل، والسخرية هي طريقته للرد!

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الجميع ينتظر تحرك الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفي القادم

الهدف كان مؤثرًا في عودة الهلال للمباراة ومن ثم خطف الفوز، فهل كان غير قانونيًا؟

صاحب الهدف القاتل في كلاسيكو الأهلي والهلال يتحدث..

كلمة الختام كانت من نصيب جمهور الهلال..

تصريحات جورج جيسوس بعد فوز الهلال أمام الأهلي..

حلو الأهلي لا يكتمل والهلال تفصله خطوة على حلم استعادة لقب دوري روشن..

الهلال يلامس لقب الدوري..

SHAHID