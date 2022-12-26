أخبار الهلال اليوم | مفاضلة بين أجنبيين لبدء الديربي، وإحصائية مقلقة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 ديسمبر 2022.

دياز يستعد بسلاحين هجوميين لمواجهة النصر

خاض الهلال مساء أمس مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة النصر في ديربي الرياض مساء اليوم، وقد شهد المران تدريبات بدنية وتكتيكية واختتم بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

وشهد المران كذلك تدريبات مكثفة وخاصة على التسديدات من بعيد والتمريرات العرضية، وهما السلاحان الذي سيعتمد عليها بقوة الهلال خلال مواجهة النصر.

جحفلي بديل البليهي ومفاضلة بين أجنبيين

استقر رامون دياز على الدفاع بمحمد جحفلي في قلب الدفاع بجانب جانج هيون سو أمام النصر، حيث سيعوض علي البليهي الغائب للإصابة.

ويُفاضل المدرب بين لوسيانو فييتو وميشايل للدفع بأحدهم في مركز الجناح خلال ديربي الرياض، ويبدو أنه لن يحسم قراره سوى في الساعات الأخيرة قبل انطلاق اللقاء.

بن نافل .. الأول في الثانوية ويُفضل سويسرا وباريس

كشفت صحيفة الرياضية السعودية بعض المعلومات المهمة حول فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، أبرزها أن تفوقه الدراسي كان واضحًا منذ البداية وقد أكده بالحصول على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى السعودية.

وأوضحت الرياضية أن الرئيس الذي يقضي في النادي 6 ساعات يوميًا يُحب السفر إلى سويسرا وباريس.

سلطان اللحياني يُقارن بين الهلال والنصر

الناقد الرياضي يتحدث عن مواجهة ديربي الرياض مساء اليوم.

"الهلال أقرب للفوز لهذا السبب، والنصر أفضل في 3 مراكز فقط"

الأرقام ليست في صالح الهلال في غياب الثلاثي السعودي

الهلال يُواجه النصر الليلة دون 3 من أهم عناصره، والأرقام ليست جيدة في غيابهم.

إحصائية مرعبة للهلال في ظل غياب الفرج والشهراني والبليهي

Shahid