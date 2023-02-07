أخبار الهلال اليوم | مفاجأة كاريلو، وثقة دياز في هزيمة فلامنجو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 7 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 فبراير 2023.

مفاجأة مدوية .. كاريلو في قائمة الهلال لمواجهة فلامنجو

في مفاجأة مدوية، كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إمكانية تواجد أندريه كاريلو في قائمة الهلال لمواجهة فلامنجو مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الجناح البيروفي تعرض لإصابة في كاحله خلال مواجهة الوداد وأكد رامون دياز خروجه من حسابات نصف النهائي، لكن الرياضية أوضحت أن اللاعب سيخضع لاختبارات بدنية ظهر اليوم قد تُسفر حال تخطاها عن انضمامه للقائمة.

الهلال يتوجه للمغرب على متن "البراق"

اختتم الهلال تدريباته يوم أمس في الرباط استعدادًا لمواجهة فلامنجو ثم توجه إلى مدينة طنجة حيث ستقام مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية

وفضل النادي السعودي التوجه إلى طنحة عبر قطار البراق بدلًا من الطائرة، وذلك لتوفير الوقت والجهد جراء الانتظار في المطارات لإتمام الإجراءات.

وقد استغرقت الرحلة نحو الساعة و20 دقيقة، وقد انطلق القطار عند الساعة الخامسة و10 دقائق.

دياز: أثق بقدرة الهلال على قلب الموازين أمام فلامنجو

أبدى رامون دياز المدير الفني للهلال ثقته في قدرة فريقه على قلب الموازين خلال مواجهة فلامنجو في نصف نهائي مونديال الأندية.

حيث قال في المؤتمر الصحفي "نخوض مباراة مهمة وأثق تمامًا في لاعبي الهلال وقدرتهم على انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي. نعرف فلامنجو جيدًا ونتمنى أن نحقق نتيجة جيدة أمامهم".

تابع "نعاني من الإرهاق البدني والذهني لخوضنا مباراة قوية أمام الوداد قبل 48 ساعة فقط، عكس فلامنجو، لكن لاعبي الهلال يمتلكون الخبرة اللازمة للتعامل مع تلك البطولة بكافة تفاصيلها".

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