أخبار الهلال اليوم | مفاجأة صادمة عن نيمار ولاعب الزعيم يطلب الرحيل إلى الدوري الإسباني

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الثاني من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الهلال أم الاتحاد أو الأهلي؟ .. مارسيليا يحسم مستقبل عز الدين أوناحي رسميًا

كشف نادي مارسيليا الفرنسي، عن حقيقة انتقال النجم المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

ارحموا عزيز قوم ذل .. سلمان الفرج "مطارد" بين ضحايا جوارديولا ومضطهدي الكرة السعودية!

لأن البدايات السعيدة، ليست دليلًا على انتظار السعادة لنا في النهاية أيضًا .. فأزمة سلمان الفرج ليست بدعةً! (طالع التفاصيل)

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الرحيل اقترب .. 8 عروض للتعاقد مع لاعب الهلال

يدرس نادي الهلال السعودي، "الاستغناء" عن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

مفاجأة صادمة .. "اللوائح تغيرت والهلال لن يستطيع إسقاط اسم نيمار إلا في حالة واحدة"

تزدحم المجالس والاستوديوهات بالنقاش والجدال حول بديل نيمار الذي يجب أن تُوقع معه إدارة الهلال، فالبعض يتحدث عن ظهير أيسر والبعض الآخر عن صانع ألعاب، لكن يبدو أن كل تلك الآراء ستُصبح دون جدوى! (طالع التفاصيل)

"يجمع أموال الهلال في إجازته" .. كريستيانو رونالدو يتسبب في السخرية من وضع نيمار في السعودية

تتويج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، هدافًا لعام 2023، دفع أحدهم للسخرية من البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال. (طالع التفاصيل)

مفاجأة .. السعودية تعلن التفاوض مع ليونيل ميسي من جديد ولكن "ليس من أجل الهلال"!

لن يهدأ بال المسؤولين السعوديين إلا بالاستفادة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى ولو بطريقة بعيدة عن الهلال، الذي رغب في ضمه خلال الصيف الماضي، لكن أصر ليو على الرفض. (طالع التفاصيل)

"مهما فعلت لن تلعب للهلال!" .. تصرف تاليسكا يجلب سخرية الزعماء واستياء النصراويين

وضع البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، نفسه في موقف محرج مع جماهير ناديه وكذلك جماهير المنافس الهلال، بعدما قرر تغيير "مظهره" بعض الشيء. (طالع التفاصيل)

"مفاجأة السومة ونجم الهلال يريد الانتقال إلى هذا الفريق!" .. اعترافات مثيرة من تركي آل الشيخ

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن أسرار لأول مرة، بشأن بعض الصفقات. (طالع التفاصيل)

تركي آل الشيخ يرد على اتهامات الهلال ومساعدة الاتحاد .. ويؤكد: منعت هبوط الأهلي!

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على عديد الاتهامات التي تعرض لها؛ خلال فترة توليه مسؤولية القطاع الرياضي، في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

ثلاثي المغرب ومن قلت قيمته في برشلونة .. انقذوهم من "جحيم" أوروبا إلى "جنة" الدوري السعودي

ظننت يومًا أننا سنتحدث عن سنربط "الجحيم" بالدوريات الأوروبية ونزعم أن "الجنة" في الدوري السعودي؟، بالطبع لا!، وأنا مثلك، لكن هذا هو حال الساحرة المستديرة. (طالع التفاصيل)

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