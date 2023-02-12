أخبار الهلال اليوم | لماذا تأخرت عودة محمد البريك؟ وإكمال الدوري بالرديف!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 فبراير 2023.

الهلال يصل الرياض ووزير الرياضة يستقبل الفريق

وصلت بعثة الهلال مساء اليوم العاصمة السعودية الرياض بعد حصول الفريق على وصافة كأس العالم للأندية عقب خسارة النهائي أمام ريال مدريد 5-3.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي في استقبال البعثة، ومن المقرر أن يُقام حفل احتفال بسيط في بوليفارد سيتي الرياض يُحييه عددًا من المطربين أبرزهم ماجد المهندس.

بن نافل: كأس العالم للأندية أعادت الروح للهلال

أكد فهد بن نافل رئيس الهلال أن المشاركة في كأس العالم للأندية هي أفضل ما حدث للفريق حاليًا وبعد عودة اللاعبين من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، مشيرًا إلى أنها أعادت الروح للفريق وجمعت اللاعبين من جديد وأعادت لهم الشغف.

وأضاف "كأس العالم للأندية أعادت لنا الروح وأعادت المجموعة وجمعت الجميع معًا في الهلال، مما يعطينا دفعة كبيرة، وقد أصبح الطلب أعلى من الفريق بعدما حققنا الوصافة. لدينا الآن دوري أبطال آسيا وقدر الهلاليين أن يكون هدفهم الفوز بكل بطولة يُشاركون فيها".

لماذا تأخرت عودة البريك من الإصابة؟

أثار محمد البريك جدلًا واسعًا بين جمهور الهلال لتأخر تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة النصر في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، حيث كان مقررًا عودته قبل أسبوعين لكنه لم يستطع التواجد مع الفريق في مونديال الأندية.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن السبب في تأخر عودة الظهير الأيمن يعود لتأخر استجابة عضلة الساق للعلاج، وأضافت أن اللاعب دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه البدني التأهيلي الذي يُجريه في مقر النادي، والذي يُركز على تقوية العضلات.

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