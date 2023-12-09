أخبار الهلال اليوم | كاسترو يُعاني من الزعيم .. وحقيقة ضم نجم النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لويس كاسترو يكشف عن هدفه مع النصر .. ويعترف: نعاني بسبب الهلال

اعترف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بمعاناة فريقه من ضغوطات كبيرة؛ بسبب الغريم الهلالي. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال يعاقب نجمه .. لا يعاني من إصابة ويرغب في الرحيل"

أثار الإعلامي الرياضي عمر الكاملي، "الجدل" بشأن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ وذلك بعد غيابه الطويل عن القائمة. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

فيديو | "لا أنت ولا غيرك تستطيعوا الحديث عن النصر" .. وليد الفراج يتعرض لهجوم عنيف على الهواء

شهدت حلقة الجمعة من برنامج "أكشن مع وليد"، خناقة على الهواء؛ بسبب تصريحات طارق عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي. "اقرأ التفاصيل"

بعد رفضه التجديد .. حقيقة انتقال نجم النصر إلى الهلال

زادت الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بعد رفضه تجديد عقده. "اقرأ التفاصيل"

بحثًا عن مخرج سريع لأزمة برشلونة المالية .. لابورتا يعرض خدماته على أندية السعودية!

أشاد جوان لابورتا؛ رئيس نادي برشلونة الإسباني، بالتطور الهائل الحاصل في دوري روشن السعودي، مؤكدًا على متابعته لبعض مبارياته، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن هناك ما ينقص هذا التطور. "اقرأ التفاصيل"

ليلة الكوارث التحكيمية .. الخبراء يكشفون "الظلم الجم" للهلال والنصر أمام الطائي والرياض

واحدة من أسوأ الليالي التحكيمية في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي عاشها الهلال والنصر أمس الجمعة، خلال مواجهتي الطائي والرياض، حيث شهدتا الكثير من الأخطاء التحكيمية المؤثرة. "اقرأ التفاصيل"

إلى المتشائمين من الاتحاد قبل المونديال .. اسألوا كبار العالم عن صفعات من ولدوا من "رحم المعاناة"!

حالة من تجهم الأمل أصابت جمهور نادي الاتحاد خلال الأيام الماضية، الحدث الذي انتظره العميد منذ عام 2005 أتى بينما النمور مرضى خلال الفترة الحالية! "اقرأ التفاصيل"

"ما لا ينفع جورج جيسوس يفيد ستيفن جيرارد" .. الاتفاق والفتح يتصارعان على "منبوذ الهلال"

دائمًا ما يكون الشتاء فرصة لتصحيح الأوضاع في منتصف الموسم، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبينما هناك من لا يجد نفسه بعد في الهلال السعودي، على الجهة المقابلة، يجد من يترقب موقفه، لخطفه في أقرب فرصة. "اقرأ التفاصيل"

SHAHID