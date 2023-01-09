أخبار الهلال اليوم | صدمة إيجالو، والفرج يُلامس الكرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 9 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 9 يناير 2022.

الفرج يُلامس الكرة ويدخل التدريبات خلال أيام

بات سلمان الفرج قائد الهلال قريبًا من إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، حيث لامس الكرة بالفعل في الأيام الأخيرة.

اللاعب الذي تعرض لإصابة في الساق خلال تواجده مع المنتخب السعودي في قطر يُنتظر دخوله التدريبات الجماعية مع زملائه خلال الأيام القليلة القادمة.

صدمة .. إيجالو يغيب حتى مونديال الأندية

تأكد غياب مهاجم الهلال أوديون إيجالو عن مباراتي الفريق القادمتين في الدوري السعودي أمام الرائد والعدالة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

المهاجم النيجيري من المتوقع أن يغيب عن اللعب لأسبوعين، ويُحاول الجهاز الطبي في الهلال تجهيزه للعب خلال كأس العالم للأندية في فبراير القادم.

الدوسري يُشارك في المران

شارك سالم الدوسري في مران الهلال الجماعي يوم أمس الأحد بعد غيابه عنه يوم السبت لإصابته بالإنفلونزا.

الهلال يستعد لمواجهة الرائد يوم غدٍ في مباراة مقدمة من الجولة الـ15.

رفض احتجاج النصر بشأن كنو

رفض اتحاد كرة القدم السعودي احتجاج النصر على مشاركة محمد كنو مع الهلال خلال مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل 2-2.

حدث ما توقعه رئيسه .. رفض احتجاج النصر ضد الهلال بشأن كنو

نجم الأهلي يعترف بتناول المنشطات ضد الهلال

إبراهيم سويد نجم الأهلي تحدث عن واقعة خطيرة قبل نهائي كأس المؤسس.

سويد: تناولت المنشطات ضد الهلال وأتت مفعولها في اليوم التالي!

Shahid