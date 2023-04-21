أخبار الهلال اليوم | رسالة خاصة من جوميس والكابيتانو راح في النوم!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 إبريل 2023.
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نفاذ تذاكر لقاء أوراوا المطروحة
نفذت التذاكر التي تم طرحها من أجل نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني في الرياض عبر المنصة الخاصة لبيعها للجماهير.
ويفترض أن يتم طرح دفعة جديدة وأخيرة لتذاكر النهائي تخص المقاعد المتواجدة خلف المرمى في الساعات المقبلة، وذلك بعد طرح وبيع قرابة 70 بالمائة من سعة الملعب.
ماريجا والبريك وتهاني العيد
أرسل الثنائي محمد البريك وموسى ماريجا التهاني للمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
المعيوف يسخر من الفرج
نشر نجم الهلال عبد الله المعيوف فيديو يجمعه بقائد الفريق سلمان الفرج لتحية الجماهير والتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.
رسالة من جوميس للمتابعين
استغل لاعب جلطة سراي الحالي والهلال السابق بافيتيمبي جوميس المقابلة مع مشجع هلالي لإرسال رسالة لجماهير الفريق بمناسبة حلول العيد.
اليامي جاهز للاتحاد
أكدت "الرياضية" جاهزية لاعب الفريق حسن اليامي لمقابلة الاتحاد المقبلة في نصف نهائي كأس الملك.
وأوضح التقرير أن مشاركة اللاعب من عدمه أمر فني يقع في يد الجهاز الفني بقيادة رامون دياز بالوقت الراهن.
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