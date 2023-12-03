أخبار الهلال اليوم | جنون نيمار، وفلسفة جيسوس الخاصة في إراحة اللاعبين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 ديسمبر 2023
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المالكي: هدفنا الفوز فقط
أكد عبد الإله المالكي لاعب وسط الهلال أن فريقه يدخل كل مباراة بهدف الفوز فقط، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على مواجهة نساجي في دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الإثنين.
وأضاف "نمتلك لاعبين على مستوى عالٍ وعلى أتم الاستعداد لخوض أي مواجهة، لدينا عيادة طبية ممتازة تساعد اللاعبين على الاستشفاء السريع والعودة للمباريات".
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جيسوس: لا أعترف بمبدأ "إراحة" اللاعبين
قال جورج جيسوس المدير الفني للهلال أنه لا يعترف أبدًا بمبدأ إراحة لاعب ما عن أي مباراة، مشيرًا إلى أن ما يُحدد التشكيل هو جاهزية اللاعبين وظروف المواجهة.
المدرب أشاد بنجم الوسط سلمان الفرج، مؤكدًا أنه أحد العناصر المهمة له لكن ما يجعله بعيدًا عن اللعب هو عودته الحديثة من الإصابة، كما قال عن مواجهة نساجي "نسعى في مباراة الغد لمواصلة سلسلة انتصاراتنا وهدفنا كسب النقاط الـ3، لم يكن لدينا الوقت الكافي للراحة، خضنا مرانًا واحدًا هو الوحيد قبل اللقاء".
قرار مفاجئ من الهلال بشأن مورينيو .. والأهلي يتحرك!
مازالت الأخبار التي تربط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالتدريب في دوري روشن السعودي مستمرة، بعد إعلانه عن أنه سيأتي للتدريب في السعودية من قبل.
على الرغم من غيابه عن ديربي الرياض، إلا أن النجم البرازيلي نيمار جونيور كان مُساندًا لفريقه الهلال خلال مباراته أمام النصر!
حقق فريق نادي الهلال انتصارًا رائعًا على غريمه النصر بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 15 "الرياض إكسبو 2030" ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
توعد تركي الضبعان رئيس نادي الطائي، منافسه المقبل في دوري روشن السعودي نادي الهلال، وسط أفراح الأخير بالفوز على النصر في ديربي الرياض.
لم يكن الحكم الكولومبي ويلمار رولدان هو وحده من حمله النصراويون مسؤولية خسارتهم للديربي أمام الهلال، إنما أحدث المتهمين هو أحد المشجعين الأفارقة وسط إدعاءات باستعانة الزعيم به للقيام بأعمال السحر والشعوذة.