أخبار الهلال اليوم | تهنئة القائد لقطر، وموقف نجم الاتفاق من مباراة الكأس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 19 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 19 ديسمبر 2022.

دياز يدفع بالوجوه الجديدة أمام الاتفاق

قرر رامون دياز المدير الفني للهلال الدفع بالوجوه الجديدة خلال مواجهة الاتفاق بعد غدٍ في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

دياز وحسب صحيفة الرياضية يرغب في إعداد اللاعبين الذين لم يلعبوا أمام الباطن للمواجهة المنتظرة أمام النصر في الدوري السعودي يوم 26 ديسمبر القادم.

اختبار لتحديد موقف الكويكبي من مواجهة الهلال

يخضع محمد الكويكبي نجم الاتفاق لاختبار طبي لتحديد موقفه من مواجهة الهلال يوم الأربعاء القادم في كأس الملك.

اللاعب تعافي من الإصابة وعاد لتدريبات فريقه الجماعية حديثًا.

نجما الهلال يُهنئان قطر على نجاح المونديال

هنأ نجما الهلال، محمد البريك وسلمان الفرج، دولة قطر على التنظيم الممتاز لنهائيات كأس العالم 2022 التي اختتمت يوم أمس بفوز الأرجنتين على فرنسا وتتويج ليونيل ميسي باللقب، ولم ينس الثنائي تهنئة الأرجنتين وميسي باللقب.

أخبار سعيدة لدياز في مران الهلال

شهد مران الأمس في الهلال أخبارًا سعيدة للمدرب رامون دياز تمثلت بعودة 3 مصابين وجاهزيتهم لمواجهة الأربعاء أمام الاتفاق.

الهلال يستعيد 3 من "ضحايا المونديال" قبل مواجهة الاتفاق

Shahid