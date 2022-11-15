أخبار الهلال اليوم | إطلاق فيلم "الروح الزرقاء" و"ماذا لو كان هؤلاء هلاليين؟!"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 15 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا…

إطلاق فيلم "الروح الزرقاء"

قررت إدارة نادي الهلال إطلاق فيلم "الروح الزرقاء"، أمام الجماهير، لرصد إنجازات الزعيم.

الفيلم سيرصد كذلك تحديات الهلال التاريخية على كافة الأصعدة، موجهًا الدعوة لعدد من نجومه السابقين لحضور حفل إطلاقه.

"ماذا لو كان هؤلاء هلاليين؟!"

استعرض الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهدلق اعترافات عدد من نجوم النصر حول تزويرهم لملفات إصاباتهم، من أجل المشاركة في كأس العالم وتوسطهم لبعضهم للانضمام للمنتخب السعودي، متسائلًا عما كان سيحدث لو كانت هذه الاعترافات من هلاليين.

الهدلق ذكر اعتراف ماجد عبد الله أنه خاض نسخة 94 من المونديال وهو غير قادرًا على اللعب، بجانب اعترافه بأنه هو من توسط ليشارك زميله في النصر فهد الهريفي في النسخة نفسها.

كما ذكر الإعلامي اعتراف حسين عبد الغني بأنه قام بتزوير ملفه الطبي من أجل المشاركة في نسخة 2002.

ماذا لو كان هؤلاء هلاليين!!؟

🔺ماجد عبدالله قال إنه شارك في كأس العالم 94 وهو غير قادر على لعب شوط واحد!

🔺 ماجد عبدالله قال أن توسط لفهد الهريفي للمشاركة في كأس العالم 94.

🔺حسين عبدالغني قال إنه شارك في كأس العالم 2002 بتقرير طبي مزور!

لا يفتأون يرمون الهلال بما هو ثابت عليهم! https://t.co/3fzvBoNHgK — عبدالعزيز الهدلق (@azizhadlaq2010) November 15, 2022

"الدوسري الإعصار"

وصف الحساب الرسمي لكأس العالم، سالم الدوسري؛ جناح الهلال والمنتخب السعودي، بالإعصار، مؤكدًا أن في وجوده لا يمكن فرض الحصار على الأخضر.

لا فائدة من الحصار ❌



فالدوسري هو الإعصار 🌪️



سالم مستعد لقيادة السعودية في كأس العالم FIFA والتحليق بالصقور الخضر عاليًا 🇸🇦🦅 @SaudiNT | @salem_d29 | @AlHilalSC_ | #قطر2022 pic.twitter.com/uWyt31IEle — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 15, 2022

السد والهلال ضمن الأندية الأكثر امتلاكًا للاعبين في كأس العالم

أظهرت القوائم النهائية للمنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم قطر 2022، والتي أعلن عنها فيفا اليوم الثلاثاء، عن تصدر بايرن ميونخ لقائمة الأندية الأكثر امتلاكًا للاعبين في البطولة العالمية برصيد 17 لاعبًا. (طالع التفاصيل)