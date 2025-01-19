أخبار الهلال اليوم | نجم الزعيم يحتاج شهرين للعودة إلى الملاعب ومشجعة هلالية تفاجئ أسرة محمد صلاح بطلبها في أحد مولات لندن

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الـ19 من يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأحد الموافق الـ19 من يناير 2025، وكل ما يدور حول الفريق.

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نجم الهلال يعود بعد شهرين من الآن

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال، يحتاج لثمانية أسابيع "شهرين" قبل عودته للتدريبات تدريجيًا، للشفاء من إصابته في الرباط الخلفي للركبة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الإسباني خوان خيمينيز؛ طبيب الفريق.

جدير بالذكر أن الشهراني كان قد أصيب خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام البحرين في دور المجموعات من كأس الخليج العربي "خليجي 26"، في ديسمبر الماضي.

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أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS، تصنيفه السنوي لأفضل فريق للرجال في العالم، خلال عام 2024، بتواجد 700 فريق في القائمة، بناءً على إحصاءات الفرق خلال الفترة منذ 1 يناير وحتى 31 ديسمبر. (طالع التفاصيل)

"يا كذابين!" .. رد نصراوي بالأدلة على إحصائية تثبت عدم فوز "اللاعب" ماجد الجمعان ضد الهلال

وجه الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي، رسالة شديدة اللهجة بشأن نشر إحصائيات تثبت عدم فوز ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، على الهلال، إبان فترته كلاعب. (طالع التفاصيل)