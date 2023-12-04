أخبار الهلال اليوم | أجانب الهلال أمام نساجي، وتطورات إصابة مالكوم وميتروفيتش

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 ديسمبر 2023
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مالكوم يغيب عن مران الهلال
غاب البرازيلي مالكوم عن مران الهلال الجماعي يوم أمس بسبب الإصابة، فيما عاد ناصر الدوسري للتدريبات بعد تجاوزه إصابته التي أبعدته عن مواجهة النصر في الديربي.
وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إصابة مالكوم بسيطة، مشيرة إلى أن غيابه لن يتجاوز المباراة الواحدة.
الهلال يُواجه نساجي الإيراني مساء اليوم في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.
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ميتروفيتش يتجاوز إصابته والشهراني يُواصل برنامجه العلاجي
تجاوز ألكسندر ميتروفيتش إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة النصر في الديربي يوم الجمعة الماضي، وقد شارك في مران الأمس بشكل طبيعي.
من جانب آخر، واصل ياسر الشهراني العمل ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، حيث قام بالجري حول الملعب وأدى بعض التدريبات في صالة الألعاب البدنية.
جيسوس يختار أجانب الهلال أمام نساجي
استقر المدرب جورج جيسوس على أجانب الهلال الخمسة خلال مواجهة نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا مساء اليوم.
واستبعد المدرب البرازيلي مالكوم للإصابة فيما واصل الاعتماد على ياسين بونو لإصابة محمد العويس.
صحيفة الرياضية أوضحت أن جيسوس اختار كلًا من ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وياسين بونو وخاليدو كوليبالي وميشايل للمواجهة القارية.
موعد مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام ناساجي في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.