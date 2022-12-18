أخبار الهلال اليوم | البريك في المران، وأجمل أهداف الجولة التاسعة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 ديسمبر 2022.

الدوسري جاهز لمواجهة الاتفاق

شارك سالم الدوسري في جزء من تدريبات الهلال يوم أمس السبت بعد تعافيه تمامًا من إصابته في الكاحل، والتي لحقت به خلال تواجده مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

اللاعب أصبح جاهزًا لمواجهة الاتفاق في كأس الملك لكن المدرب رامون دياز يرغب في الدفع به تدريجيًا خلال المباراة.

الخبر الأهم أن دياز وضع الدوسري ضمن حساباته للتشكيل الأساسي لمباراة ديربي الرياض أمام النصر في عاشر جولات الدوري السعودي.

البريك يُشارك في مران الهلال

شارك محمد البريك ظهير أيمن الهلال في تدريبات الفريق يوم أمس كإجراء ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التي لحقت به خلال تواجده مع الأخضر في كأس العالم.

من جانب آخر، واصل نجوم الفريق المصابين العمل ضمن برامجهم التأهيلية، وتضم القائمة سلمان الفرج ومحمد العويس وعلي البليهي، فيما لايزال ياسر الشهراني بعيدًا عن الملاعب.

الهلال يخسر ديربي دوري الشباب أمام النصر

خسر الهلال تحت 19 عامًا ديربي دوري الشباب لنفس الفئة العمرية أمام جاره النصر بهدفين مقابل هدف واحد على ملعبه في الرياض.

وسجل هدف الهلال الوحيد لاعبه محمد القحطاني، وسيواجه هجر في الجولة القدامة.

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الهلال يرد على احتجاج الباطن

الباطن احتج على مشاركة محمد كنو مع الهلال خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري السعودي، والزعيم رد.

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الهلال يرد على إشاعات رحيل ميشايل

رد مصدر مسؤول من الهلال على الإشاعات المنتشرة حول رحيل جناح الفريق ميشايل خلال يناير القادم.

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Shahid