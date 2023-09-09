أخبار الهلال اليوم | اتهام بالتلاعب بسبب نيمار .. وصفقة لن تقل عن كيليان مبابي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت الموافق التاسع من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق التاسع من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الهلال أم الأهلي؟ .. صفقة تاريخية محتملة بـ"مليار دولار" لا تقل عن كيليان مبابي!

بعد الطفرة الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي.. ربما تُعلن المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة، عن التعاقد مع نجم عالمي كبير، بمبلغ جنوني. "اقرأ التفاصيل"

بسبب انتقال نيمار للهلال .. دورتموند يتهم باريس بالتلاعب!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي بوروسيا دورتموند كان قد وجه اتهامًا لنظيره باريس سان جيرمان بالتلاعب بقواعد اللعب المالي النظيف. "اقرأ التفاصيل"

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مفاجأة الموسم .. "سالم الدوسري وافق على الانتقال إلى الاتحاد بأعلى عرض في التاريخ"

بعد 24 ساعة من إغلاق باب الانتقالات الصيفية السعودية، بدأت كواليس مفاوضات الأندية، مع أبرز اللاعبين المحليين والعالميين، تظهر أمام وسائل الإعلام. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | نيمار يستعد لبدء مشواره مع الهلال بتحطيم رقم بيليه الأسطوري مع البرازيل

عاش نجم الهلال الجديد، نيمار، ليلة تاريخية مع منتخب البرازيل فجر اليوم السبت، وذلك حين قاده لسحق بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026 بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. "اقرأ التفاصيل"

"كيف نُحسن معكم النية؟" .. هجوم نصراوي عنيف على القنوات الرياضية السعودية

شن الإعلام والجمهور النصراوي هجومًا عنيفًا على القنوات الرياضية السعودية بسبب تعليقات حسابها عبر منصة إكس على أحداث مباراة المنتخب السعودي أمام كوستاريكا الودية. "اقرأ التفاصيل"

ماذا لو ضمهم فريق واحد؟ التشكيل المثالي للراحلين عن دوري روشن هذا الصيف

أطاحت ثورة الانتقالات التي شهدها دوري روشن السعودي هذا الصيف بالعديد من النجوم الذين اعتادوا الحضور بقوة في المواسم الماضية. "اقرأ التفاصيل"

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