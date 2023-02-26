أخبار النصر اليوم | 16 ضحية وكريستيانو رونالدو لم يكتف بعد، وشكوى رودي جارسيا من الأوكسجين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 فبراير 2023.

رونالدو: فوز النصر أهم من أهدافي

لم يُخف كريستيانو رونالدو سعادته البالغة بإحراز الهاتريك خلال مباراة النصر وضمك في أبها مساء أمس، لكنه شدد في نفس الوقت على أن الأهم هو تحقيق الفوز والعودة للرياض بالنقاط الثلاثة وصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

وأضاف "إحراز الأهداف مهم لكن الأهم هو تحقيق النصر للفوز، قدمنا مباراة ممتازة واللاعبون قاتلوا للعودة بنقاط الفوز".

أتم حول مدى انسجامه مع الفريق "أتأقلم مع الفريق بشكل أكبر كلما مر الوقت، الانسجام يتضح من مباراة إلى أخرى. نحن نتقدم خطوة خطوة في طريق الوصول لأفضل مستوى ممكن".

قبل ضمك .. 15 فريقًا ذاقوا مرارة هاتريك الشوط الواحد

سجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف خلال الشوط الأول من مباراة النصر وضمك، ليرفع عدد ثلاثياته في شوط واحد إلى 17، منها 15 مع الأندية و2 بقميص المنتخب البرتغالي.

ويُعد ضمك الفريق الـ16 الذي يتذوق مرارة هاتريك الشوط الواحد، حيث سبقه 15 فريقًا منهم 12 إسبانيًا ومنتخبي إيرلندا الشمالية وليتوانيا بجانب كالياري الذي تكرر معه الأمر مرتين.

جارسيا يشكو قلة الأوكسجين ويُحدد أهداف الفترة القادمة

قال رودي جارسيا المدير الفني للنصر أن فريقه عانى من قلة الأوكسجين خلال مواجهة ضمك يوم أمس، مشيرًا إلى أن ذلك أثر سلبًا على لاعبيه.

وأضاف حول أهداف المرحلة القادمة "هدفنا في الفترة المقبلة تحقيق الانتصارات وتفادي إصابات اللاعبين، نريد الحفاظ على الصدارة حتى لو تقلص عدد أجانبنا إلى ثلاثة".

أتم "لعبنا جيدًا جدًا باستثناء سلبية إهدار الفرص في الدقائق المبكرة من المباراة".

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