أخبار النصر اليوم | سيارة كريستيانو الصغير تثير الجدل وجولة مانشستر تؤكد صحة اتهام رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 4 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 4 مايو 2024

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"المواجهة متكافئة مع الهلال" .. نجم النصر السابق يشتبك مع الحبسي قبل نهائي كأس الملك

دخل سعد الحارثي، نجم النصر السابق، في نقاش حاد مع العماني علي الحبسي، حارس الهلال السابق، بشأن الصراع المرتقب بين عملاقي الكرة السعودية قبل مباراة نهائي كأس الملك. (طالع التفاصيل)

بعد جولة في مانشستر يونايتد .. راتكليف يتفق مع كل ما قاله رونالدو: هذا عار!

صدمة هائلة تعرض لها السير جيم راتكليف، بعد الجولة الأخيرة التي أجراها في مقر مانشستر يونايتد، ليؤيد كل ما قاله كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

فيديو | كريستيانو رونالدو "الصغير" يفاجئ جماهير النصر بسيارته المتواضعة!

يحظى الفتى البرتغالي كريستيانو جونيور، نجل النجم كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بشعبية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يخطف الأنظار في كل مكان يتواجد فيه. (طالع التفاصيل)

"حتى لا يعاني من الوحدة!" .. كاسترو يتلقى مفاجأة سارة تعوض غياب نجم النصر

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، مفاجأة سارة بعودة أحد نجوم الفريق، قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

بسبب المال وحياته العاطفية .. نجم مانشستر سيتي يقترب من السعودية بـ"مكالمة" مع رياض محرز

رحب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

الحرب لا تقتصر على الكبار فقط! .. مسؤول نصراوي يسخر من "شباب" الهلال بعد الريمونتادا

وجه البرتغالي فيتور سيفرينو، المدرب المساعد في فريق الكرة الأول بنادي النصر، رسالة ساخرة من أحد القرارات التحكيمية في مباراة الديربي أمام الهلال، في مسابقة الدوري الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا. (طالع التفاصيل)

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد الوحدة ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

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"موطن رونالدو ونيمار" .. دوري روشن السعودي يستعد لإنتاج سلسلة وثائقية

"موطن رونالدو ونيمار جونيور".. هكذا أفادت وكالة بلومبيرج العالمية، عن نية رابطة دوري المحترفين السعودي، في إنتاج سلسلة وثائقية حول الإنجاز الذي حققته المسابقة على مستوى العالم. (طالع التفاصيل)

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