أخبار النصر اليوم | قيمة صفقة بروزوفيتش .. ومدرب الهلال الأسبق يقترب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ20 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ20 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

"بروزوفيتش مقابل هذا المبلغ" .. شرط إنتر لبيع هدف برشلونة إلى النصر

حدد نادي إنتر الإيطالي، شروطه المالية لـ"بيع" النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

أندرسون تاليسكا يحسم مستقبله مع النصر بعد اقتراب صفقة زياش .. ويكشف اسم فريقه "المحتمل"

حسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في ظل الشائعات المستمرة بشأن رحيله، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

رغم الغضب الجماهيري .. النصر يتفق مع صديق كريستيانو رونالدو بـ"الشرط الجزائي"

يستعد مسؤولو نادي النصر، لدفع قيمة "الشرط الجزائي" في عقد أحد النجوم العالميين؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

مدرب الهلال الأسبق على أبواب النصر .. "أعطى موافقته ولكن!"

أعطى مدرب عالمي كبير، "موافقته المبدئية" على قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ولكن بشرط وحيد فقط (طالع التفاصيل).

بطلب من كريستيانو رونالدو .. النصر يزعج الهلال ويدخل بقوة في صفقة نجم البرتغال

في مفاجأة صادمة للهلال، دخل مسؤولو نادي النصر بقوة، في واحدة من أكبر الصفقات العالمية المحتملة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالملاعب السعودية (طالع التفاصيل).

الوديات أهم من البطولة العربية؟ .. النصر يواجه الشباب بدون كريستيانو رونالدو وأبرز نجومه

اتخذ النصر، قرارًا صادمًا، قبل بداية مشوار الفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" (طالع التفاصيل).

ساعات الحسم في انتخابات النصر .. قائمة مسلي آل معمر تحت اختبار اللغة الإنجليزية

خضع 4 من أعضاء قائمة مسلي آل معمر، المرشحة في انتخابات مؤسسة نادي النصر "غير الربحية"، لاختبار اللغة الإنجليزية، خلال اليومين الماضيين (طالع التفاصيل).

رونالدو ومادو وأوسبينا.. التقييم الكامل لجميع لاعبي النصر لموسم 2022-2023

انتهى موسم لم يكن على قدر التوقعات لجماهير نادي النصر، بعدما خرج فريقها من البطولة دون تحقيق أي لقب، في موسم صفري غير متوقع! (طالع التفاصيل).