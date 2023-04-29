أخبار النصر اليوم | على الحسن يتحدى الاتحاد، وروح المسؤولية لدى كريستيانو رونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 إبريل 2023.
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علي الحسن: الدوري مازال في الملعب
رفض علي الحسن نجم وسط النصر الاستسلام فيما يخص الصراع مع الاتحاد على صراع الدوري السعودي، مؤكدًا أن اللقب مازال في الملعب.
وأضاف عقب المباراة أمام الرائد "حققنا انتصارًا مهمًا اليوم، قدمنا أداءً جيدًا خاصة في الوسط بفضل تعليمات المدرب وتركيزنا الكبير. سنقاتل حتى الرمق الأخير، الفرصة مازالت ممكنة، الدوري صعب صحيح لكنه مازال في الملعب".
بوشال: سوء الحظ أعاقنا في الدوري
أبدى نواف بوشال لاعب النصر سعادته بالفوز والأداء الممتاز أمام الرائد، مشيرًا إلى أن سوء الحظ ما كان ينقص الفريق في المباريات السابقة.
إذ قال "الفوز اليوم كان أداءً ونتيجة وهذا ما كنا نحتاج له، سجلنا 4 أهداف لكننا أهدرنا الكثير من الفرص. سوء الحظ أعاقنا في المباريات السابقة لكن القادم أفضل إن شاء الله".
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