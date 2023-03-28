أخبار النصر اليوم | طلب حكام أجانب للفيحاء، والاستقرار على رحيل أجنبيين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 مارس 2023.

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النصر يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الفيحاء

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقدم النصر بطلب للاتحاد السعودي لكرة القدم لطلب حكام أجانب لمواجهة الفيحاء القادمة في دوري روشن السعودي.

النصر كان قد امتنع عن طلب حكام أجانب خلال الفترة الماضية لكنه عاد للأمر مع مواجهة أبها الأخيرة في الدوري، وقد لعب الفريق 9 مباريات بحكام أجانب حقق الفوز في 3 فقط.

النصر يسابق الزمن لضمان تواجد العقيدي أمام الهلال

يُسابق الجهاز الطبي في النصر الزمن لتجهيز حارس المرمى نواف العقيدي لمواجهة الهلال في الديربي يوم 18 إبريل القادم.

اللاعب مُنح حقنة خاصة لعلاج آلام العمود الفقري ومن المقرر أن يغيب للعلاج والراحة لمدة أسبوعين تقريبًا.

النصر يستقر على رحيل ماشاريبوف ومارتينيز

استقرت إدارة النصر على رحيل لاعبي الفريق، جلال الدين ماشاريبوف وبيتي مارتينيز، الصيف القادم.

وأوضحت المصادر الصحفية المتابعة أن عدم تقديم الأوزبكي للمستوى المطلوب منذ انضمامه للفريق فتح له أبواب الرحيل عن الرياض، فيما أقنعت الإصابات المتكررة للنجم الأرجنتيني الإدارة النصراوية بالتخلي عنه.

النصر ينوي التعاقد مع عدد من الأسماء الكبيرة بعدما ضم كريستيانو رونالدو خلال يناير الماضي.

لقطة رائعة من رونالدو

النجم البرتغالي أحدث حالة جميلة في النصر وقد تعددت لحظاته الجميلة خاصة مع الجماهير.

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