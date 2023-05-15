أخبار النصر اليوم | ضمان المشاركة في دوري الأبطال، وعودة ألفارو جونزاليس

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 15 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 مايو 2023.

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النصر يضمن رسميًا المشاركة في دوري أبطال آسيا

ضمن النصر رسميًا مشاركته في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا بعد حصوله على الرخصة الآسيوية وفشل الشباب في ذلك.

النصر سيتأهل للبطولة القارية حال أنهى الموسم الجاري ثانيًا أو ثالثًا في دوري روشن، وذلك نتيجة استبعاد الشباب من البطولة لعدم حصوله على الرخصة الآسيوية.

ألفارو جونزاليس جاهز لمواجهة الطائي

تنفس دينكو إيليتشيتش المدير الفني للنصر الصعداء بتعافي مدافعه الإسباني ألفارو جونزاليس وجاهزيته لمواجهة الطائي مساء غدٍ الثلاثاء في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

المدافع كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الخليج الأخيرة وقد غاب عن المران الجماعي في اليومين الأخيرين لكنه عاد في تدريبات أمس وأبدى جاهزيته للعب.

ويُنتظر أن يحسم المدرب الكرواتي موقف اللاعب من اللعب أساسيًا أمام الطائي أو تركه على مقاعد البدلاء والدفع به في اللقاء التالي أمام الشباب.

جدل حول تذاكر مباراة الطائي والنصر

أثارت تذاكر مباراة الطائي والنصر جدلًا واسعًا، وذلك بعدما حددت إدارة النادي الحاتمي سعر تذكرة اللقاء الخاصة بمدرجات الطائي بـ30 ريالاً سعودياً فيما جاءت تلك الخاصة بجمهور النصر بـ100 ريال.

واعتادت الأندية السعودية رفع أسعار تذاكر مبارياتها عند مواجهة النصر بعد تعاقد الأخير مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

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