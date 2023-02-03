أخبار النصر اليوم | صفقات جديدة للناشئين، وجارسيا يُعلق على التعادل مع الفتح

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 فبراير2023.

النصر يكتفي بالتعادل مع الفتح

لم ينجح النصر في العودة من الإحساء بأكثر من نقطة التعادل 2-2 مع الفتح.

النصر يفلت من فخ الفتح في ليلة هدف رونالدو الأول في السعودية

ماذا قدم رونالدو أمام الفتح؟

النجم البرتغالي لم يلعب أفضل مبارياته وقد واجهه سوء حظ في إحدى التسديدات.

خسر 14 كرة وسوء الحظ يلازمه .. ماذا قدم رونالدو أمام الفتح؟!

جوستافو: رونالدو يمنح المنافسين دوافع إضافية

قال لويز جوستافو لاعب وسط النصر أنهم توقعوا صعوبة المباراة أمام الفتح خاصة أن التعاقد مع رونالدو منح المنافسين دوافعًا إضافية خلال مواجهة فريقه.

وأضاف عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 "كما توقعنا، جاءت المباراة صعبة وهكذا كل المباريات بعد التعاقد مع رونالدو لأن المنافسين يعطون 200% من جهدهم لمواجهته".

وحين سُئل إن كان نجاح زميله في التسجيل سيُخفف عنه الضغوط، أجاب "الأسطورة رونالدو خُلق للتعامل مع الضغوط".

جارسيا: تاليسكا لم يستحق الطرد

أبدى رودي جارسيا المدير الفني للنصر استياءه من التعادل مع الفتح، مشيرًا إلى أن الحظ لم يكن مع الفريق ومبديًا في نفس الوقت سعادته بهدف رونالدو الأول مع الفريق.

وأضاف "استقبلنا أهدافًا في المباراتين الأخيرتين ولذا يجب علينا التحسن في هذا الجانب، هدفنا تحقيق الدوري".

وأتم "سعيد لهدف رونالدو لكني حزين لطرد تاليسكا وأعتقد أنه لم يستحق البطاقة الحمراء، الصفراء كانت كافية".

ا لنصر يواصل طعم الفئات السنية

واصلت إدارة النصر دعم الفئات السنية بالتعاقد مع أحمد السيهاني حارس مرمى الترجي وعبد الرحمن السيفاتي مهاجم الكوكب.

اللاعبان انضما للتدريبات الجماعية للناشئين الأسبوع الماضي.