أخبار النصر اليوم | سجل مقلق لرودي جارسيا في ربع النهائي، وتاليسكا جاهز لمواجهة أبها

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 14 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 مارس 2023.

جارسيا يستبعد لويز جوستافو من مواجهة أبها ويختار بديله

استبعد رودي جارسيا المدير الفني للنصر لاعب الوسط لويز جوستافو من مواجهة أبها مساء اليوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعب البرازيلي يُعاني من التهاب رئوي وكدمة في الركبة مما حال دون قدرته على خوض اللقاء.

جارسيا اختار عبد المجيد الصليهم ليلعب في الوسط مساء اليوم تعويضًا لجوستافو الذي لم يلعب سوى شوط واحد من المباراة الأخيرة أمام الاتحاد قبل خروجه بين الشوطين للإصابة.

تاليسكا ينضم لقائمة النصر أمام أبها

بات تواجد تاليسكا في قائمة النصر لمواجهة أبها مساء اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مؤكدًا، بعدما خاض مران الأمس بنجاح وأظهر تعافيه تمامًا من الإصابة العضلية التي داهمته مؤخرًا وأجبرته على السفر إلى البرازيل للعلاج.

رودي جارسيا قرر ضم تاليسكا لقائمة اللقاء لكنه لم يُحدد بعد إن كان سيزج به أساسيًا أم خلال اللقاء.

سجل مقلق لجارسيا في مباريات ربع النهائي

لا يمتلك رودي جارسيا سجلًا جيدًا في مواجهات ربع النهائي خلال مسيرته الكروية، إذ لعب المدرب 17 مواجهة في ربع النهائي سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.

جارسيا لم ينجح في تخطي تلك المرحلة سوى في 53% من المواجهات، وتحديدًا في 9 مواجهات، فيما فشل في الـ7 الأخرى، أي بنسبة 47%.

مواجهة أبها مساء اليوم هي الأولى للمدرب الفرنسي في بطولة كأس الملك مع النصر.

وفاة حارس مرمى النصر السابق

توفي أمس سالم مروان حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي السابق.

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