أخبار النصر اليوم | رونالدو لن يلعب في البرتغال، وإجازة بسبب النهائي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 ديسمبر 2022.

جارسي ا معجب بأرقام اللاعبين خلال مواجهة الرائد

أبلغ الجهاز الفني للنصر اللاعبين بأرقامهم وإحصائياتهم التي رصدها جهاز الـ GBS الخاص بذلك خلال التدريبات الأخيرة ومواجهة الرائد في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وحسب الرياضية، فقد امتدح المدرب رودي جارسيا تلك الأرقام وشدد للاعبين على أهمية الالتزام بالتغذية الصحية وأوقات الراحة للحفاظ على حالتهم البدنية ويتفادوا الإصابات العضلية.

إجازة في النصر لمتابعة نهائي كأس العالم

منح الجهاز الفني للنصر اللاعبين إجازة من المران اليوم لإتاحة الفرصة لديهم لمتابعة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.

النهائي سيُقام في استاد لوسيل عند السادسة بتوقيت قطر والسعودية من مساء اليوم.

الأندية البرتغالية خارج المنافسة على توقيع رونالدو

قال بينتو دا كوستا رئيس بورتو البرتغالي أن الأندية البرتغالية لا تستطيع تحمل تكاليف التعاقد مع رونالدو.

صحيفة الشرق الأوسط نقلت عنه قوله "الأمر يخصه والأندية المهتمة بضمه، ولكن في البرتغال، لا يوجد نادٍ لديه المساحة لمنحه ما يكسبه وما يريد أن يكسبه. وهو يستحق ذلك".

كحيلان: أريد رونالدو بديلًا لميسي في النصر

رئيس النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي، لا يحب أن يلعب رونالدو أساسيًا في الفريق.

رئيسه السابق: أريد رونالدو بديلًا لميسي في النصر

Shahid