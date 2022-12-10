أخبار النصر اليوم | رسالة آل الشيخ، ولماذا غاب العمري عن ألميريا؟

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 10 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 ديسمبر 2022.

آل الشيخ يُوجه رسالة للنصر وداعمه

تعادل النصر مع ألميريا 1-1 يوم أمس وديًا في الرياض، وقد وجه تركي آل الشيخ مالك النادي الإسباني رسالة لنادي النصر شكره فيها على حُسن الاستقبال.

وزير الترفيه السعودي توجه بالشكر كذلك للأمير خالد بن فهد الداعم الأول لنادي النصر على دعمه لإقامة المباراة وللرئيس مسلي آل معمر وللجمهور النصراوي على حضوره، واعدًا بالعودة مرة أخرى.

لماذا غاب العمري عن مواجهة ألميريا؟

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن غياب عبد الإله العمري مدافع النصر عن مواجهة ألميريا وديًا مساء أمس يعود لإصابته بإنفلونزا حادة يوم الخميس.

الجهاز الطبي للنادي وبالاتفاق مع المدير الفني رودي جارسيا قرر إراحة اللاعب، وقد طُلب منه إجراء بعض التدريبات البدنية البسيطة في مقر سكنه الخاص.

جارسيا يطمئن على حالة ماشاريبوف وبيتي

حملت مواجهة ألميريا الودية مساء أمس الكثير من الإيجابيات للنصر أبرزها اطمئنان المدرب جارسيا على حالة جلال الدين ماشاريبوف بعدما لعب 73 دقيقة كاملة دون أي مشاكل أو آلام في الظهر، وهي الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم.

المدرب الفرنسي اطمأن كذلك على حالة بيتي الذي أصيب بالتهاب في غشاء القلب وتعافى منه، وقد أصبح جاهزًا للعب في المباريات الرسمية بعد عودة الدوري السعودي.

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