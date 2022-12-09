أخبار النصر اليوم | حكام أجانب للديربي، وتحذير كانيدا لرونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 9 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 9 ديسمبر 2022.

شاهد هدف تاليسكا الرائع في مرمى ألميريا

النصر تعادل مع ألميريا بهدف لكل فريق، وقد سجل تاليسكا هدف العالمي بتسديدة رائعة.

جارسيا يمنح اللاعبين إجازة غدًا

قرر المدرب رودي جارسيا منح لاعبي النصر إجازة يوم غدٍ السبت بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام ألميريا مساء اليوم الجمعة وانتهت بالتعادل 1-1.

وتقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد استعدادًا لمواجهة الرائد في دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم.

النصر يطلب حكامًا أجانب لديربي الرياض

أفاد عبد العزيز العصيمي أن إدارة النصر تقدمت بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة الهلال في ديربي الرياض يوم الـ26 من ديسمبر الجاري.

وتنتهي مهلة طلب حكام أجانب للفريقين يوم غدٍ السبت ولم يتقدم أي الناديين بطلب حكام أجانب خلال الفترة الماضية، حسبما كانت صحيفة الرياضية قد أكدت.

كانيدا يتحدث لصحيفة ماركا عن النصر ويُحذر رونالدو منه

المدرب السابق للفريق السعودي ينصح رونالدو بألا ينضم للنصر حال كان يبحث عن وجهة للاعتزال الهادئ دون صعوبات وضغوطات.

مدربه السابق محذرًا رونالدو: النصر ليس وجهة ذهبية والتحديات كثيرة

النصر يتعادل مع ألميريا

تعادل النصر في المباراة الودية التي أقيمت في الرياض مع ضيفه الإسباني

برائعة تاليسكا .. النصر يتعادل أمام ألميريا وديًا