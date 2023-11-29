أخبار النصر اليوم | جولة في متحف رونالدو، ومفاجأة الديربي

فيديو | جولة في متحف رونالدو

عرض برنامج "في المرمى" مقطع فيديو يُظهر جولة لنايف الثقيل في متحف نجم النصر كريستيانو رونالدو ضمن فعاليات موسم الرياض.

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يبدو أن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ نجم النصر السعودي، يريد التخلص من تاريخ مواجهاته السيئ أمام الهلال، لذلك بعث برسالة وعيد للاعبيه قبل أيام قليلة من الديربي.

لأن الديربيات تشتعل خارج الملعب بـ"قصف الجبهات" قبل أيام من مواعيدها، هكذا فعل أسطورة الهلال سامي الجابر قبل ديربي الرياض المنتظر أمام النصر.

صراع جماهيري دائر حاليًا بين جمهور الهلال والنصر قبل ديربي الرياض المنتظر، خاصةً مع إعلان مجلس جمهور العالمي عن مفاجأة منتظرة.

أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن تخوفه الكبير؛ بعد لقطة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "التاريخية"، في مباراة فريقه النصر أمام برسبوليس الإيراني.

أثار كريستيانو رونالدو الرعب في ناديه النصر بغيابه عن التدريبات الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة الهلال المرتقبة في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم.