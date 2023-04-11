أخبار النصر اليوم | بطل دوري الناشئين، والكشف عن حكم الديربي أمام الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 11 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 إبريل 2023.

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جارسيا يمنح اللاعبين راحة يومين

قرر المدرب رودي جارسيا منح لاعبي النصر راحة من التدريبات لمدة يومين على أن تُستأنف التدريبات يوم الخميس القادم.

وخاض الفريق مرانًا خفيفًا يوم أمس خضع به اللاعبين البدلاء لتدريبات بدنية وتكتيكية فيما أدت المجموعة الأساسية تدريبات استشفائية.

حكم إنجليزي لإدارة ديربي الرياض

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر سيُدير ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

الحكم أدار 3 مباريات في كأس العالم قطر 2022 بجانب مباراة كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وإنتراخت فرانكفورت وأيضًا 23 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

النصر بطل دوري الناشئين

تُوج النصر بلقب الدوري السعودي الممتاز للناشئين بعد فوزه على الاتفاق 2 ـ 1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر النادي.

الفوز رفع رصيد النصر في الصدارة إلى 82 نقطة فيما توقف الاتفاق عند النقطة الـ72.

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