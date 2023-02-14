أخبار النصر اليوم | ألفارو جونزاليس يُغادر الرياض، وكريستيانو رونالدو يلتقي بزميله السابق

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 14 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 فبراير 2023.

جوناليس يُغادر الرياض ويخرج من حسابات "التعاون"

بات مؤكدًا خروج المدافع ألفارو جونزاليس من حسابات رودي جارسيا لمباراة النصر والتعاون يوم الجمعة القادم، وذلك لعدم جاهزيته للعب.

المدافع الإسباني غادر الرياض يوم أمس لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية حول موضع إصابته في الأربطة والخضوع لجلسات تقوية للعضلات.

موقع كووورة نقل عن مصدر نصراوي قوله "تقدم اللاعب في البرنامج التأهيلي المعد له، سوف يحدد موعد العودة، التي ستكون على الأغلب في مباراة ضمك، بعد نحو 10 أيام".

بعد 9 سنوات .. زميل الأمس منافس اليوم لرونالدو

يستعد النصر لمواجهة التعاون في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم، وستحمل المباراة مواجهة خاصة بين كريستيانو رونالدو وزميله السابق في ريال مدريد ألفارو ميدران.

رونالدو وميدران سبق أن تزاملا في ريال مدريد وقد لعبا معًا مباراتين في الدوري الإسباني وأخرى في دوري أبطال أوروبا، والأخيرة شهدت إحراز كل منهما لهدف كان في مرمى لودوجوريتس رازجراد البلغاري عام 2014.

هدف رونالدو ثاني أجمل أهداف الجولة الـ16

حل هدف كريستيانو رونالدو ضد الوحدة ثانيًا في أجمل أهداف الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وقد جاء هدف رومارينيو للاتحاد ضد العدالة في المركز الأول.

هدف رونالدو حصد 44.7% من الأصوات فيما جمع هدف البرازيلي 51.3% وهدف نواف الصعدي لأبها ضد الرائد 4%.

تاليسكا يتراجع ورونالدو يقتحم سباق الأفضل

فقد تاليسكا صدارة سباق الأفضل في دوري روشن السعودي فيما سجل رونالدو حضوره لأول مرة.

سباق الأفضل في الدوري السعودي | عبد الرزاق حمدالله يُزيح تاليسكا، وأهلًا كريستيانو رونالدو



تعرف على حصاد دوري السيدات الذي تُوج النصر بلقبه

تُوج النصر بلقب أول نسخة من دوري السيدات السعودي الممتاز، إليكم أبرز ما حدث في الموسم الأول.

سوبر هاتريك رونالدو يتكرر والهلال الأقوى .. حصاد موسم 2023 من الدوري السعودي للسيدات