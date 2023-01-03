أخبار النصر اليوم | اجتماع جارسيا ورونالدو، واهتمام سعودي بماشاريبوف

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 يناير 2022.

جارسيا يجتمع مع رونالدو

من المقرر أن يعقد رودي جارسيا المدير الفني للنصر اجتماعًا اليوم مع كريستيانو رونالدو لتحديد موقف اللاعب من التدريبات اليوم.

النجم البرتغالي وصل الرياض يوم أمس وسيُقدم في حفل ضخم اليوم الثلاثاء، وسيخوض النصر مرانه المعتاد عند الساعة السابعة وستكون مفتوحة للجماهير.

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اجتماع جارسيا مع رونالدو سيحدد إن كان اللاعب سينضم للتدريبات اليوم أم يؤجل الأمر ليوم آخر.

رونالدو يُقدم الهدايا في حفل تقديمه

يترقب الجمهور النصراوي حفل تقديم رونالدو الضخم مساء اليوم في مرسول بارك، وقد تقلل أن يُلقي الرئيس مسلي آل معمر كلمة ترحيبية باللاعب ومن ثم سيتحدث النجم البرتغالي ويُلقي كلمة قصيرة.

ومن المقرر أن يُقدم رونالدو الهدايا للجمهور الحاضر ويُسدد عشرات الكرات باتجاههم بجانب فعاليات أخرى لم يُكشف عنها.

اهتمام سعودي بماشاريبوف

كشفت جريدة الرياض السعودية عن اهتمام نادي الفيحاء السعودي بالتعاقد مع لاعب النصر جلال الدين ماشاريبوف.

الفيحاء يهدف لدعم صفوفه بعدد من الأسماء القوية في انتقالات يناير وقد وضع جناح النصر ضمن قائمة المرشحين، خاصة في ظل الحديث عن مغادرته العاصمة السعودية بعد التعاقد مع رونالدو.

رونالدو يُجري الفحوصات الطبية في الرياض

غادر رونالدو ظهر اليوم فندق إقامته لإجراء الفحوصات الطبية.

فيديو | رونالدو يُجري الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه للنصر

تاليسكا يتراجع في سباق الدوري السعودي

نجم النصر تراجع في السباق.

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Shahid