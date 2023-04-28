أخبار الأهلي اليوم | هجر بوابة العودة، ونجم الموسم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 28 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 28 إبريل 2023.

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الأهلي يستأنف تدريباته غدًا

يستأنف الأهلي تدريباته يوم غدٍ استعدادًا لمواجهة هجر يوم الأربعاء القادم في دوري يلو السعودي.

المدرب بيتسو موسيماني كان قد منح اللاعبين راحة عقب الفوز على الساحل 3-1 الإثنين الماضي.

هجر .. بوابة الأهلي الرسمية للعودة لدوري روشن

يستعد الأهلي لمواجهة هجر يوم الأربعاء القادم في الجولة الـ30 من دوري يلو السعودي، وهي المباراة التي من المتوقع أن تُعلن رسميًا عن عودة العملاق الجداوي لدوري روشن السعودي.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 62 نقطة فيما يتواجد يمتلك الفيصلي صاحب المركز الخامس 47 نقطة، مما يعني أن الراقي يمتلك فرصة حسم الأمور رسميًا بفوزه على هجر ورفع رصيده للنقطة الـ65، حيث لن يستطيع الفيصلي تجاوز هذا الرصيد من النقاط وقد خسر المواجهة المباشرة مع المتصدر.

رياض بودبوز يتصدر المشهد في الأهلي

رغم تألق عديد اللاعبين في موسم الأهلي الجاري إلا أن الجزائري رياض بودبوز يتصدر المشهد خاصة في الهجوم.

النجم الجزائري استطاع خلال 15 مباراة من دوري يلو ترك بصمته على 15 هدفًا بإحراز 6 أهداف وصناعة 9 آخرين، وقد أصبح النجم الأول لدى الجمهور.

متى يحسم الأهلي عودته رسميًا لدوري روشن؟

الأهلي هزم الساحل في آخر جولات دوري يلو.

كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟ والعودة إلى دوري روشن السعودي؟

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