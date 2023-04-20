أخبار الأهلي اليوم | موقف عمر السومة ومأزق جديد وتحقيق أمنية طفل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ20 من أبريل 2023

shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ20 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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الأهلي يحسم مصير أليوسكي والسومة من الموسم المقبل

بدأت إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، في التحرك من أجل حسم موقف السوري عمر السومة والمقدوني إزجيان أليوسكي، من الاستمرار مع الفريق للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

الأزمات تتراكم .. تعويض مليوني قد يحرم الأهلي من التعاقدات!

ما زال النادي الأهلي يُعاني من تراكم المشاكل والأزمات، وذلك في ظل اقترابه من العودة مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، بعد موسم قضاه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

إجازة من جديد

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، قرر منح لاعبيه إجازة غدًا الجمعة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته ثاني أيام العيد.

وتأتي هذه الإجازة بعد 24 ساعة فقط من راحة لمدة يومين، حصل عليها الفريق بعد التعادل أمام الفيصلي 2-2، ضمن الجولة الـ26 من دوري يلو.

ومن المقرر أن يلتقي الراقي بالساحل في 24 من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ29 من دوري يلو.

تحقيق أمنية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

حققت إدارة الأهلي أمنية عبدالله؛ أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بزيارة مقر النادي والتقاط الصور التذكارية مع لاعبيه.

وكان الطفل قد كشف عن عشقه للراقي خلال ظهوره مع إعلامي الخير فايز المالكي، وتفاعلت إدارة النادي معه على الفور.

Shahid