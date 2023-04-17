أخبار الأهلي اليوم | موقف علي الأسمري من مواجهة الساحل، وصدمة وليد الفراج

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 17 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 17 إبريل 2023.

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موسيماني يمنح اللاعبين راحة ليومين

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، وذلك بعد نهاية مران أمس الذي أقيم عصرًا.

وأدى اللاعبون خلال مران أمس تدريبات بدنية وتكتيكية وفضل المدرب الجنوب إفريقي منهم راحة لاستعادة طاقاتهم قبل الدخول في مرحلة حسم التأهل إلى دوري روشن، حيث ينقص الفريق 6 نقاط فقط ليُحقق.

الأسمري جاهز لمواجهة الساحل

بات علي الأسمري نجم الأهلي جاهزًا لمواجهة الساحل في الجولة القادمة من دوري يلو السعودي والمقررة يوم الإثنين الموافق 24 إبريل الجاري.

اللاعب الذي غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة في الركبة تعافى تمامًا وسيدخل التدريبات الجماعية عند استئنافها بعد غدٍ.

اللاعب من المقرر أن يخضع لاختبارات بدنية لتحديد مدى قدرته اللعب أمام الساحل.

الفراج يصدم أحد مشجعي الأهلي

الإعلامي وليد الفراج رد بشكل مفاجئ على مشجع أهلاوي حذر من عودة الفريق لدوري روشن.

مشجع: استعدوا، الأهلي قادم ولن نرحم أحد .. ورد فعل مفاجئ من وليد الفراج

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