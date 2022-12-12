أخبار الأهلي اليوم | موسيماني يستعد للعودة بطريقته وضم هدافة المغرب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق 12 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

الفوز أمام نجران

حقق الأهلي الفوز اليوم، أمام نجران بهدف وحيد، في إطار المباراة الودية، التي خاضها بطلب من المنافس، بعدما كان قد اختتم ودياته قبل أيام.

هدف المباراة الوحيد سجله ثامر العلي في شوط اللقاء الأول.

مران صباحي في الغد

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، خوض الفريق مران صباحي غدًا الثلاثاء، استعدادًا للعودة لاستئناف مباريات دوري يلو.

الراقي يستأنف مبارياته الرسمية بمواجهة العين في 15 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ11 من دوري يلو.

هدافة مغربية تنضم للأهلي

أعلن فريق السيدات لكرة القدم في النادي الأهلي اليوم، تعاقده مع المهاجمة المغربية ابتسام الجرايدي.

الجرايدي قادت منتخب بلادها للتأهل لكأس العالم 2023، بجانب حصدها عديد البطولات المحلية مع نادي الجيش المغربي، وتتويجها بلقب هداف الدوري المحلي أربع مرات.