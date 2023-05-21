أخبار الأهلي اليوم | منافسة مع النصر على قائد الرائد، ورسالة تحذير من موسيماني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 21 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 21 مايو 2023.

رسالة تحذير من موسيماني للاعبيه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رسالة تحذير نقلها بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إلى لاعبيه خلال اجتماعه معهم قبل انطلاق مران الأمس استعدادًا لمواجهة القادسية في دوري يلو.

المدرب الجنوب إفريقي حذر اللاعبين من التهاون في المباريات المتبقية من الموسم وبعد ضمان العودة إلى دوري روشن السعودي.

الأهلي ينافس النصر على قائد الرائد

أفادت صحيفة مكة أن الأهلي يُنافس النصر على سلطان الفرحان قائد الرائد وخريج قطاع الناشئين في الهلال.

الصحيفة أوضحت أن اللاعب مرتبط مع الرائد بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد وضعه الأهلي ضمن خططه لدعم الفريق الموسم القادم.

الثلاثاء نكمل الوفاء .. هاشتاج الأهلاوية استعدادًا للقادسية

دشن جمهور الأهلي عبر تويتر هاشتاج "الثلاثاء نكمل الوفاء يا أهلاوية" لحث الجمهور الأهلاوي على الحضور للملعب ومتابعة مواجهة الأهلي مع القادسية في دوري يلو.

المباراة ستكون الأخيرة للأهلي على ملعبه في جدة هذا الموسم.

رسالة مهمة من وليد معاذ للأهلاوية

رئيس الأهلي يتحدث ويُحذر.

مرحلة حرجة في تاريخه .. وليد معاذ يحذر جمهور الأهلي من الفتن