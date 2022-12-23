أخبار الأهلي اليوم | ملخص الفوز على هجر، وموقف المجحد من التدريبات

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 23 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 23 ديسمبر 2022.

اختبار لتحديد موعد عودة المجحد

أفادت مصادر صحفية أن محمد المجحد لاعب الأهلي سيخضع لاختبارات صحية في اليومين القادمين لتحديد مدى جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريقه.

الأهلي يستعد لمواجهة العربي في دوري يلو يوم الثلاثاء القادم.

الأهلي يُواجه سما في دوري السيدات

يخوض فريق الأهلي النسائي الأول لكرة القدم مباراة مهمة أمام نظيره في سما ضمن الجولة التاسعة من دوري السيدات السعودي الممتاز مساء اليوم الجمعة.

الأهلي يطمح لتحسين موقعه السيئ في جدول الترتيب، إذ لم يستطع جمع أكثر من 6 نقاط تضعه في المركز السادس، فيما يتواجد سما في المركز الثامن والأخير دون أي نقاط.

شاهد ملخص وأهداف الأهلي وهجر في دوري يلو

الأهلي استطاع الفوز على هجر بنتيجة 3-1 في دوري يلو السعودي.

شاهد ملخص وأهداف اللقاء.

نقل مباريات الأهلي إلى استاد الأمير عبد الله الفيصل

كشف الصحفي وليد سعيد عن اتخاذ لجنة المسابقات لقرار بنقل مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول من دوري يلو إلى استاد الأمير عبد الله الفيصل.

الأهلي سيُواجه خلال تلك المباريات كلًا من الشعلة والحزم والجبلين.

Shahid