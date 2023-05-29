أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة عرض رياض محرز وثنائي الراقي ينضم للمنتخب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ29 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ29 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

قنبلة الموسم .. "رياض محرز يعرض نفسه على الأهلي"!

"حقيقة أم خيال؟"، سؤال يطرح نفسه بقوة، بعد أنباء عرض أحد أكبر النجوم العالميين "نفسه"، على مجلس إدارة النادي الأهلي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف القادم. (طالع التفاصيل)

ثنائي الأهلي ينضم للأخضر تحت 23

أعلن سعد الشهري؛ المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، قائمة فريقه التي ستخوض بطولة موريس ريفيلو الدولية "تولون" في فرنسا خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة ضم ثنائي الراقي زياد الجهني وعبد الرحمن الصانبي، من أصل 27 لاعبًا مختارًا.

"الأهلي من علم منافسيه معنى كلمة دوري"

دافع الإعلامي الرياضي محمد الشيخي عن النادي الأهلي، بعد سخرية البعض منه، لتتويجه بطلًا لدوري يلو للدرجة الأولى.

وعزز الشيخي دفاعه عن الراقي، موضحًا أنه "أول من علم الآخرين معنى كلمة دوري، مضيفًا مهاجمًا الساخرين: "ارفع رأسك للأعلى لترى الأهلي".

ختام الموسم الليلة

يختتم الأهلي اليوم، مشواره في دوري يلو، إذ يلتقي بالحزم، ضمن الجولة الـ34، على ملعب الأخير.

وعقب نهاية المباراة، سيتوج الراقي باللقب، إذ في رصيده 71 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط عن الحزم؛ صاحب الوصافة.