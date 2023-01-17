أخبار الأهلي اليوم | لفتة رائعة من السومة وبرازيلي جديد يقود الهجوم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ17 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

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كيف هذا؟ السومة يُساعد الأهلي للحصول على شهادة الكفاءة المالية

تتحرك إدارة النادي الأهلي السعودي جيدًا في سوق الانتقالات الشتوي، حيث دعمت الفريق بأكثر من لاعب خلال يناير الجاري، لكن لم يُسجل أي منهم بعد بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية. (طالع التفاصيل)

الأهلي يبحث عن طريقة للتخلص من كوم

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي دخل في مفاوضات مع الكاميروني فرانك كوم؛ لاعب وسطه، من أجل توقيع مخالصة مالية معه.

ويرغب الراقي في التخلص من الكاميروني، من أجل قيد جناح أيمن جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت "الرياضية" إلى أن قيمة فسخ عقد كوم تبلغ 600 ألف دولار، تمثل قيمة الرواتب المتبقية في عقده "أربعة أشهر"، لذلك تبحث الإدارة عن التوصل لاتفاق معه لتقاضي رقم أقل أو دفع الشرط الجزائي وفسخ العقد.

برازيلي يقود هجوم الأهلي

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي وقع بشكل رسمي مع البرازيلي ماركوس أمارال؛ لاعب ووهان الصيني، لقيادة هجومه بدايةً من يناير الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن التوقيع تم بعد اجتيازه الفحص الطبي أمس الإثنين، ومن المنتظر أن يصل لجدة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

طرح تذاكر مواجهة الحزم

أعلن الأهلي اليوم، طرح تذاكر مواجهة الحزم، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن مباريات دوري يلو.

وأوضح الراقي أن واجهة استاد الأمير عبد الله الفيصل، المستضيف للمباراة، ستكون ضمن الدرجة الموحدة، مشيرًا إلى أن المشجع الواحد بإمكانه حجز تذكرتين.

Shahid