أخبار الأهلي اليوم | لاعب الشباب يقترب وموقف مصاب يتحدد الليلة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت الموافق الـ22 من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت، الموافق الـ22 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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العودة الليلة

يستأنف الأهلي مساء اليوم، تدريباته الاعتيادية، استعدادًا لمواجهة الساحل، بعد غدٍ الإثنين.

المباراة تقام في تمام الساعة الثامنة و40 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة، ضمن الجولة 29 من دوري يلو.

وكان اللاعبون قد حصلوا على راحة أمس الجمعة، بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك.

موقف مودو بارو يتحدد الليلة

ينتظر أن يتحدد موقف الجامبي مودو بارو؛ محترف الأهلي، اليوم، من المباراة المقبلة أمام الساحل، إذ يعاني من إصابة عضلية.

اللاعب يخضع لفحوصات طبية الليلة، يتحدد بعدها موقفه، بعدما أصيب خلال المباراة الأخيرة أمام الفيصلي.

الأهلي يقترب من لاعب الشباب

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن هناك أنباء تشير إلى انضمام نواف العابد؛ لاعب الشباب السابق، للأهلي بداية من الميركاتو الصيفي المقبل، حال رفع الاتحاد الدولي "فيفا"، عقوبة الحرمان من التعاقدات عنه.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يواصل برنامجه العلاجي في الليث الأبيض، لحين التوقيع بشكل رسمي لنادٍ جديد.

وكان الشباب قد فسخ عقد العابد قبل أيام، في ظل معاناته من إصابة بتمزق كامل في الرباط الجانبي وتمزق جزئي في الرباط الصليبي، منذ فبراير الماضي.

Shahid