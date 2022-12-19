أخبار الأهلي اليوم | غضب من طاقم تحكيم هجر وتذاكر مجانية للطلاب

زهيرة عادل
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دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالأهليدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق 19 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

الكشف طاقم تحكيم مواجهة هجر

يستعد الأهلي لمواجهة هجر، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الـ13 من دوري يلو، على ملعب الجوهرة المشعة.

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وتقرر تكليف الحكم فريح الجلعود لإدارة المباراة، ويعاونه أحمد دوعاني ومحمد المرشد، ومشعل الشهري حكم رابع، بجانب محمد الهويش حكمًا للفيديو، وعبد الله آل مداد مساعدًا لحكم الفيديو.

اعتراضات على حكام مواجهة هجر

بعد أن تم الإعلان عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وهجر، بدأت حملة اعتراضات، وتحديدًا على تعيين محمد الهويش حكمًا للفيديو.

وبرر المعترضون اعتراضاتهم بأنه حرم الراقي من تسع نقاط بقراراته الخاطئة، في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تذاكر مجانية للطلاب

أعلنت جامعة جدة تقديم الأهلي لعدد من التذاكر المجانية، لحضور الطلاب لمواجهة هجر المقبلة.

وطرحت الجامعة نموذج أمام الطلاب الراغبين في حضور المباراة، لملء بياناته.

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